US Open 2022, rimonta incredibile di Fabio Fognini: l'azzurro sconfigge Karatsev in cinque set (Di mercoledì 31 agosto 2022) Strepitosa rimonta di Fabio Fognini nel primo turno degli US Open 2022. l'azzurro (n.60 del ranking) va sotto di due set contro il russo Aslan Karatsev (n.38 al mondo), ma poi risorge e trova incredibilmente il successo con il punteggio di 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4 dopo tre ore e 36 minuti di gioco. Per il ligure ci sarà ora al secondo turno la sfida contro il vincente dell'incontro tra lo spagnolo Rafael Nadal e l'australiano Rinky Hijikata. Pronti, via e Fognini va subito in grande difficoltà. Karatsev è nettamente più presente e conquista subito il break che gli permette di salire sul 2-1. l'azzurro non riesce a reagire in nessun modo e il russo ne approfitta per dominare fino al 6-1 in appena 23 minuti di gioco.

