Us Open 2022, Berrettini approda al terzo turno (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini approda al terzo turno degli Us Open. Il campione romano, numero 13 del seeding, ha faticato più del previsto per superare il francese Hugo Grenier, numero 119 Atp, in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-1, 7-6 (7-4), 7-6 (9-7) dopo 3 ore e 25 minuti di gioco. Ora Berrettini se la vedrà con Andy Murray. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

