Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali: Verre titolare! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Sampdoria-Lazio, gara valevole per la quarta giornata di Serie A. Dirigerà l'incontro l'arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cecconi, e dal quarto uomo Prontera. VAR e AVAR saranno rispettivamente Guida e Muto. Calcio d'inizio alle 18:30 allo Stadio "Luigi Ferraris" di Genova. Una pronta reazione è quella che vorranno vedere questo pomeriggio i tifosi della Sampdoria. I genovesi fino ad ora, hanno racimolato appena un punto contro la Juventus, subendo poi due sconfitte con Atalanta e Salernitana. Proprio nell'ultimo turno gli uomini di Giampaolo sono incappati in un 4-0 contro i campani. Un passo indietro notevole dopo lo 0-0 della seconda giornata. Quest'oggi i blucerchiati ospiteranno una ...

