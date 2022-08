Roma vs Monza 3-0 | la Joya fa 100 in Serie A

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Termina il match delle ore 20.45 allo stadio Olimpico travs3-0. I giallorossi abbattono i brianzoli che rimangono a zero punti.temporaneamente in vetta solitaria.vs3-0: la Dybala mask accende l’Olimpico Viene giù l’Olimpico in un esplosione liberatoria quando al 18? Paulo Dybala su deviazione di Abraham accelera sulla trequarti e piazza un sinistro sul palo più lontano. Chiude il primo tempo con il gol numero 100 inA che viene siglato in giallorosso. Al 32? laè in vantaggio per 2-0. Un ottimo Tammy Abraham stimolato dopo il match con la Juve risponde alle provocazioni di Mourinho sul campo. C’è spazio per El Shaarawy, ed anche per il neo acquisto Andrea Belotti: il Gallo rischia il colpo dopo pochi minuti. Questione ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, #Shomurodov in uscita: piace a @TorinoFC_1906 e @ACMonza, oltre al… - OfficialASRoma : ?? Cancelli aperti alle 18:15 #RomaMonza - SkySport : ROMA-MONZA 3-0 Risultato finale ? ? #Dybala (18’) ? #Dybala (32’) ? #Ibanez (61’) ? Serie A – 4^ giornata ? ??… - tuttomonza : VIDEO - #Roma-#Monza 3-0, gli #highlights della partita: quarta sconfitta di fila per gli uomini di #Stroppa #monza - somosfutmundial : #SerieA ????: ?? Sassuolo 0-0 Milan ?? Inter 3-1 Cremonese ?? Roma 3-0 Monza -

Terza vittoria in quattro partite di campionato per la squadra di José Mourinho, che resta in vetta grazie ai primi gol in giallorosso di Paulo Dybala: in rete anche ...Commenta per primo Giovanni Stroppa , allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match perso per 3 - 0 contro la: 'Nel primo tempo mi è piaciuta la squadra per come ha tenuto il campo, ma ha commesso errori gratuiti che non ...La Roma vince 3-0 contro il Monza, in casa e si porta a 10 punti. E’ Dybala il grande protagonista della serata dell’Olimpico. Le pagelle della Roma Rui Patricio 6: Spettatore non pagante. Il Monza ...Le prime pagine dei quotidiani sportivi si concentrano sui tre anticipi della quarta giornata di Serie A e sul calciomercato, ormai arrivato a meno di 48 ore dal termine. Questi e molti altri temi nel ...