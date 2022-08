Quando esce la quinta stagione di Cobra Kai? Ecco la data ufficiale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le avventure di Ralph Macchio e William Zabka, interpreti rispettivamente di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence in Cobra Kai, stanno per vivere un nuovo entusiasmante capitolo. In questa quinta stagione, però, al centro della scena ci sarà anche Thomas Ian Griffith, l’attore che presta il volto al personaggio Terry Silver, il grande sconfitto del finale della quarta stagione. Su Netflix, lo ricordiamo, sono disponibili tutti gli episodi delle prime quattro stagioni della serie spin-off del franchise degli anni Ottanta Karate Kid: per chi ancora non ha avuto modo di vedere l’ultimo capitolo, questi sono i giorni ideali per rimediare. Di seguito tutto quello da sapere su Quando esce la quinta stagione di Cobra ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le avventure di Ralph Macchio e William Zabka, interpreti rispettivamente di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence in, stanno per vivere un nuovo entusiasmante capitolo. In questa, però, al centro della scena ci sarà anche Thomas Ian Griffith, l’attore che presta il volto al personaggio Terry Silver, il grande sconfitto del finale della quarta. Su Netflix, lo ricordiamo, sono disponibili tutti gli episodi delle prime quattro stagioni della serie spin-off del franchise degli anni Ottanta Karate Kid: per chi ancora non ha avuto modo di vedere l’ultimo capitolo, questi sono i giorni ideali per rimediare. Di seguito tutto quello da sapere suladi...

