Manuel Bortuzzo, parla il padre Franco: 'A mio figlio non è piaciuto molto il Gfvip. Su Lulù...' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Franco Bortuzzo , padre di Manuel , torna a parlare dell'esperienza vissuta dal figlio, all'interno del Grande Fratello Vip , in un'intervista a Novella 2000. 'Dopo l'esperienza che ha vissuto al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 agosto 2022)di, torna are dell'esperienza vissuta dal, all'interno del Grande Fratello Vip , in un'intervista a Novella 2000. 'Dopo l'esperienza che ha vissuto al ...

Jess91f : RT @blogtivvu: Manuel Bortuzzo sentiva Lulù Selassiè fino a poco tempo fa? Il gossip - VicolodelleNews : Il padre di Manuel Bortuzzo dichiara: il #GFVip? Non gli è piaciuto molto perché... - Il Vicolo delle News Il Vicol… - blogtivvu : Manuel Bortuzzo sentiva Lulù Selassiè fino a poco tempo fa? Il gossip - fanpage : Franco Bortuzzo, padre di Manuel, prende le distanze dal GFVip: 'Quelli sono stati momenti importanti per lui e che… - LorenapFairy : Franco Bortuzzo, un signor nessuno per eccellenza... -