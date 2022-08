LIVE Berrettini-Grenier 2-6 6-1, US Open 2022 in DIRETTA: il romano si prende d’autorità il secondo set (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 15-15 Prima centrale vincente di Grenier. 0-15 Si ricomincia con un altro dritto di Berrettini che manda fuori causa Grenier. 6-1 SET Berrettini! Chiude con servizio e volée il romano, con la seconda peraltro! 40-0 TRE SET POINT Berrettini: servizio e dritto. 30-0 Splendido scambio! Berrettini cambia in slice di rovescio per andare sul dritto di Grenier e aprirsi la strada verso un’altra palla corta vincente! 15-0 Palla corta di dritto vincente di Berrettini, Grenier ci arriva solo dopo il secondo rimbalzo. 5-1 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 15-15 Prima centrale vincente di. 0-15 Si ricomincia con un altro dritto diche manda fuori causa. 6-1 SET! Chiude con servizio e volée il, con la seconda peraltro! 40-0 TRE SET POINT: servizio e dritto. 30-0 Splendido scambio!cambia in slice di rovescio per andare sul dritto die aprirsi la strada verso un’altra palla corta vincente! 15-0 Palla corta di dritto vincente dici arriva solo dopo ilrimbalzo. 5-1 ...

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Grenier 2-4 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Grenier #secondo… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Grenier 1-2 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Grenier #secondo… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Grenier 1-2 US Open 2022 in DIRETTA: break del francese nel terzo game - #Berrettini-Grenier… - partidosonline5 : Grenier vs Berrettini en directo HD Grenier vs Berrettini live in HD - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Matteo Berrettini ritorna in campo sul Grandstand per il secondo turno degli US Open. Stavolta dall'… -