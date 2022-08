L’Equipe: il Psg è fiducioso per Skriniar, segnali positivi dall’Inter (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Psg torna a essere fiducioso per l’acquisto di Skriniar. Lo scrive L’Equipe: si è riaperto il dialogo tra il club parigino e l’Inter. Un dialogo che il quotidiano che definisce costruttivo. E c’è di nuovo fiducia. Il 27enne difensore interista è sempre stato l’obiettivo numero uno della campagna acquisti del club la cui direzione sportiva è sotto la guida di Luis Campos. L’Equipe scrive che la discussione va avanti da tre mesi. La scorsa settimana Marotta sembrava aver chiuso la porta ma nelle ultime ore nell’ambiente parigino è tornato l’ottimismo. Il file, curato in prima persona dal presidente Nasser al-Khelaifi, ha fatti passi in avanti. Il dialogo è considerato positivo. Non sono trapelate cifre, ma i dirigenti dell’Inter non sono più così ostili alla vendita del difensore al PSG. In privati gli italiani non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Psg torna a essereper l’acquisto di. Lo scrive: si è riaperto il dialogo tra il club parigino e l’Inter. Un dialogo che il quotidiano che definisce costruttivo. E c’è di nuovo fiducia. Il 27enne difensore interista è sempre stato l’obiettivo numero uno della campagna acquisti del club la cui direzione sportiva è sotto la guida di Luis Campos.scrive che la discussione va avanti da tre mesi. La scorsa settimana Marotta sembrava aver chiuso la porta ma nelle ultime ore nell’ambiente parigino è tornato l’ottimismo. Il file, curato in prima persona dal presidente Nasser al-Khelaifi, ha fatti passi in avanti. Il dialogo è considerato positivo. Non sono trapelate cifre, ma i dirigenti dell’Inter non sono più così ostili alla vendita del difensore al PSG. In privati gli italiani non ...

_Morik92_ : Per L'Equipe, l'accordo tra #Juve e #Psg è imminente: prestito con obbligo a 15mln. - pazzamentejuve : ?? ULTIM'ORA CALCIOMERCATO: Il PSG ha ripreso le trattative con l'Inter per Skriniar: cresce la fiducia nel club fr… - forzagranata1 : RT @marifcinter: #EQUIPE - Psg ha ripreso la trattativa per #Skriniar ed è tornata la fiducia, lato francese, sul buon esito dell'affare. E… - JMC1899 : RT @sportface2016: #Psg, L'Equipe rivela: 'Ripresa la trattativa con l'#Inter per #Skriniar, cresce la fiducia' - napolista : L’Equipe: il Psg è fiducioso per Skriniar, segnali positivi dall’Inter La pratica è curata in prima persona da Al… -

PAREDES ALLA JUVENTUS, È FATTA/ Calciomercato news: prestito con diritto di riscatto In particolare, il quotidiano sportivo transalpino 'L'Équipe' precisa in questi minuti che l'intesa tra i bianconeri e il PSG è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto ... Trasferimento al Milan saltato: destinazione a sorpresa ...sono poi trasferite rispettivamente al Newcastle United e al PSG. ... però il Bordeaux ha rifiutato l'offerta. Il club retrocesso in ... L'Equipe riporta che il Bordeaux aveva accettato l'offerta da 5 ... IlNapolista In particolare, il quotidiano sportivo transalpino ''Équipe' precisa in questi minuti che'intesa tra i bianconeri e ilè stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto ......sono poi trasferite rispettivamente al Newcastle United e al. ... però il Bordeaux ha rifiutato'offerta. Il club retrocesso in ...riporta che il Bordeaux aveva accettato'offerta da 5 ... L'Equipe: il Psg è fiducioso per Skriniar, segnali positivi dall'Inter - ilNapolista