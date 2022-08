La poliomielite non è causata dal Ddt, un insetticida sintetico (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 30 agosto 2022 la redazione di Facta ha ricevuto un commento sul sito che recita: «Sull’origine virale della polio avrei qualche dubbio». Il testo è accompagnato da un grafico che proverebbe il collegamento tra incidenza di poliomielite e produzione di Ddt, insetticida sintetico il cui uso è stato limitato a partire dagli anni settanta. Il grafico riportato nel commento oggetto della nostra analisi è stato tratto da un articolo intitolato “Pesticides and Polio: A Critique of Scientific Literature” (in italiano: “Pesticidi e polio: Una critica della letteratura scientifica”), scritto da Jim West e pubblicato nel 2003 dalla Weston A. Price foundation. Nella presunta ricerca, West ha sostenuto che il Ddt «provoca o contribuisce a un’ampia varietà di malattie dell’uomo e degli animali che non sono mai state associate a nessuna ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 30 agosto 2022 la redazione di Facta ha ricevuto un commento sul sito che recita: «Sull’origine virale della polio avrei qualche dubbio». Il testo è accompagnato da un grafico che proverebbe il collegamento tra incidenza die produzione di Ddt,il cui uso è stato limitato a partire dagli anni settanta. Il grafico riportato nel commento oggetto della nostra analisi è stato tratto da un articolo intitolato “Pesticides and Polio: A Critique of Scientific Literature” (in italiano: “Pesticidi e polio: Una critica della letteratura scientifica”), scritto da Jim West e pubblicato nel 2003 dalla Weston A. Price foundation. Nella presunta ricerca, West ha sostenuto che il Ddt «provoca o contribuisce a un’ampia varietà di malattie dell’uomo e degli animali che non sono mai state associate a nessuna ...

