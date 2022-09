Il potenziale impattatore 2022 QX4 è forse artificiale? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Attualmente si tratta dell'unico oggetto degno di attenzione per il rischio di un impatto futuro (1 sulla scala di Torino) ma la sua orbita fa sospettare che si possa trattare di un detrito spaziale. (Aggiornamenti) Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 31 agosto 2022) Attualmente si tratta dell'unico oggetto degno di attenzione per il rischio di un impatto futuro (1 sulla scala di Torino) ma la sua orbita fa sospettare che si possa trattare di un detrito spaziale. (Aggiornamenti)

ClaraPorta4 : RT @_AliveUniverse: #asteroide o #detritospaziale ? Attualmente si tratta dell'unico oggetto degno di attenzione per il rischio di un impat… - monicaognitanto : RT @_AliveUniverse: #asteroide o #detritospaziale ? Attualmente si tratta dell'unico oggetto degno di attenzione per il rischio di un impat… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: #asteroide o #detritospaziale ? Attualmente si tratta dell'unico oggetto degno di attenzione per il rischio di un impat… - _AliveUniverse : #asteroide o #detritospaziale ? Attualmente si tratta dell'unico oggetto degno di attenzione per il rischio di un i… -

Il potenziale impattatore 2022 QX4 è forse artificiale Iniziamo rassicurando i lettori (esattamente il contrario di quello che invece fanno molti siti "spazzatura" in cerca di click ): anche se l'oggetto di cui stiamo parlando è considerato il più "... Il misterioso asteroide Bennu è più "corazzato" di quanto pensassimo ... l'umanità dovrà inviare un impattatore artificiale sulla sua strada, nel tentativo di evitare la ... ma anche sulla nostra potenziale capacità di proteggere la Terra". Bennu ha offerto anche altre ... Alive Universe Today Iniziamo rassicurando i lettori (esattamente il contrario di quello che invece fanno molti siti "spazzatura" in cerca di click ): anche se l'oggetto di cui stiamo parlando è considerato il più "...... l'umanità dovrà inviare unartificiale sulla sua strada, nel tentativo di evitare la ... ma anche sulla nostracapacità di proteggere la Terra". Bennu ha offerto anche altre ... Il potenziale impattatore 2022 QX4 è forse artificiale