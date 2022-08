Giuntoli a sorpresa: risposta in diretta sul portiere e su Ronaldo! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il calciomercato è ormai agli sgoccioli, tutte le società si stanno muovendo per regalare ai propri allenatori gli ultimi colpi al fine di rendere maggiormente competitive le proprie rose. Una delle squadre più attive di questi ultimi giorni è stato proprio il Napoli che ha messo a segno diversi acquisti importanti. Molti si aspettavano la ciliegina sulla torta, un portiere di esperienza come Keylor Navas ma, stando alle ultime di mercato, pare che l’affare sia sfumato. Proprio di mercato ha parlato il ds Cristiano Giuntoli nel prepartita ai microfoni di Dazn, di seguito le sue parole: GiuntoliSul mercato:“C’è sempre da migliorare, il mercato fa solo una parte poi si migliora sul campo, abbiamo un bravo allenatore per crescere”. Sui portieri: “Abbiamo due portieri di livello, è molto probabile che rimarremo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il calciomercato è ormai agli sgoccioli, tutte le società si stanno muovendo per regalare ai propri allenatori gli ultimi colpi al fine di rendere maggiormente competitive le proprie rose. Una delle squadre più attive di questi ultimi giorni è stato proprio il Napoli che ha messo a segno diversi acquisti importanti. Molti si aspettavano la ciliegina sulla torta, undi esperienza come Keylor Navas ma, stando alle ultime di mercato, pare che l’affare sia sfumato. Proprio di mercato ha parlato il ds Cristianonel prepartita ai microfoni di Dazn, di seguito le sue parole:Sul mercato:“C’è sempre da migliorare, il mercato fa solo una parte poi si migliora sul campo, abbiamo un bravo allenatore per crescere”. Sui portieri: “Abbiamo due portieri di livello, è molto probabile che rimarremo ...

PinoSa54 : @GioFrezzetti @GA7_Official Sicuramente un buon voto che darò Venerdì a porte ormai chiuse del Calciomercato.... x… - videssiano : @Torrenapoli1 Secondo me alla fine Giuntoli fa un colpo a sorpresa per la porta. - lucacerchione : L'ex direttore sportivo e presidente del #Palermo, Rino #Foschi, a @1StationRadio: 'Faccio fatica ad individuare il… - turnysol : @MatthijsPog Si la sorpresa è che non prenderemo nessuno. Per me è inaccettabile che a neanche 10 giorni dalla fine… -