"Draghi ha fatto cadere Draghi". Travaglio nella bufera (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per il direttore de il fatto Quotidiano sarebbe stato Mario Draghi a fare in modo che il suo governo cadesse. Ma sui social alcuni utenti in totale dissenso lo sommergono di insulti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per il direttore de ilQuotidiano sarebbe stato Marioa fare in modo che il suo governo cadesse. Ma sui social alcuni utenti in totale dissenso lo sommergono di insulti

mara_carfagna : Il governo agirà fino in fondo sul #gas: l'apertura tedesca al #pricecap rende possibile un piano ????. Ma è surreale… - GiovaQuez : Travaglio: 'Draghi chiese la fiducia insultando i partiti che dovevano votargliela, quindi implicitamente gli chies… - sbonaccini : @GuidoCrosetto Infatti Berlusconi, Salvini e Conte irresponsabili ad aver fatto cadere il governo in un momento com… - Terval7 : RT @AlbertoLela: Quando uno come @GiuseppeConteIT dice che il Governo non ha fatto nulla per famiglie e imprese bisognerebbe ricordargli ch… - giuseppeg1973 : RT @andrea_manuzzi: È inutile che insistiate a menarla con questa narrazione secondo la quale #Conte ha fatto cadere #Draghi: aveva appena… -