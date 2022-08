Domenico Berardi infortunato: come sta il calciatore del Sassuolo? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non è stata una giornata da incorniciare per Domenico Berardi, capitano e numero dieci del Sassuolo. Il calciatore della Nazionale italiana di calcio ha patito un brutto infortunio durante il match interno dei neroverdi disputato contro il Milan di Stefano Pioli durante il turno infrasettimanale. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore, la bandiera degli emiliani è caduta vittima di un incidente in campo, avvenuto durante la ripresa, che ha determinato la sua uscita dal campo in lacrime. Dalle prime voci si parlava di un brutto ko al ginocchio, poi in conferenza stampa Alessio Dionisi, mister della compagine di Reggio Emilia, ha confutato la tesi parlando di problema muscolare. Domenico Berardi, le parole di Alessio Dionisi: si parla di infortunio muscolare (Credit foto – Getty ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non è stata una giornata da incorniciare per, capitano e numero dieci del. Ildella Nazionale italiana di calcio ha patito un brutto infortunio durante il match interno dei neroverdi disputato contro il Milan di Stefano Pioli durante il turno infrasettimanale. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore, la bandiera degli emiliani è caduta vittima di un incidente in campo, avvenuto durante la ripresa, che ha determinato la sua uscita dal campo in lacrime. Dalle prime voci si parlava di un brutto ko al ginocchio, poi in conferenza stampa Alessio Dionisi, mister della compagine di Reggio Emilia, ha confutato la tesi parlando di problema muscolare., le parole di Alessio Dionisi: si parla di infortunio muscolare (Credit foto – Getty ...

marcopelosi63 : #Berardi Forza Domenico,la tua forza contro la cattiva sorte e la maleducazione che in Italia offende il calcio…… - Natalie72076759 : Anno domini 2022 e Domenico Berardi è ancora un calciatore professionista militante in un club di serie A - ben1_dal : @EyeInTheSky_04 Sei un interista e dici solo cavolate. Cit Sky Il Milan è la prima squadra contro cui Domenico Bera… - wordsandmore1 : #30agosto oltre a #InterCremonese #SassuoloMilan #RomaMonza #Dybala #Barella #Berardi #Gosens #Pioli #Florenzi temp… - corra_davide : RT @calciomercatoit: ???? Brutto infortunio per Domenico #Berardi uscito in lacrime nel secondo tempo di #SassuoloMilan -