Cede la trave dell' altalena | muore una bambina ad Avezzano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - Stava giocando con l'quando laa cui era legata la piccola struttura avrebbe ceduto, finendole addosso, uccidendola sul colpo. La vittima e' una 12enne, l'incidente che si è verificato intorno alle 18, all'oratorio di San Pelino, frazione di. Sul posto era anche presente un infermiere che ha tentato di rianimarla. Sulle cause stanno compiendo accertamenti i vigili urbani ed i Carabinieri che hanno delimitato l'area.

