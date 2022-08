Carta Bianca, ‘Ha bevuto stasera?’: è accaduto in diretta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la trasmissione “Carta Bianca” è andato in onda l’ennesimo siparietto, che ha avuto come protagonisti Mauro Corona in collegamento e Bianca Berlinguer in diretta nello studio Rai. LEGGI ANCHE: — Mauro Corona quanto guadagnava in RAI? I dettagli sul compenso svelati dall’ex opinionista di Carta Bianca Il programma, che affronta temi legati all’attualità e alla politica, ha aperto il dibattito come di consueto collegandosi con Mauro Corona, che ha espresso il suo parare su Flavio Briatore e sulle recenti polemiche scatenate sui social, causate a suo dire dall’invidia delle persone. Corona ha spiegato di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la trasmissione “” è andato in onda l’ennesimo siparietto, che ha avuto come protagonistiin collegamento eBerlinguer innello studio Rai. LEGGI ANCHE: —quanto guadagnava in RAI? I dettagli sul compenso svelati dall’ex opinionista diIl programma, che affronta temi legati all’attualità e alla politica, ha aperto il dibattito come di consueto collegandosi con, che ha espresso il suo parare su Flavio Briatore e sulle recenti polemiche scatenate sui social, causate a suo dire dall’invidia delle persone.ha spiegato di ...

