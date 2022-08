Cade nel bosco mentre cerca funghi: morto un 72enne (Di mercoledì 31 agosto 2022) morto un 72enne di Cremona in un bosco, mentre era in cerca di funghi. A dare l’allarme la moglie, che non vedendolo tornare nel luogo in cui si erano dati appuntamento, e non ricevendo risposte alle chiamate sul suo cellulare, ha iniziato a... Leggi su europa.today (Di mercoledì 31 agosto 2022)undi Cremona in unera indi. A dare l’allarme la moglie, che non vedendolo tornare nel luogo in cui si erano dati appuntamento, e non ricevendo risposte alle chiamate sul suo cellulare, ha iniziato a...

repubblica : Cade nel Tevere ma non può chiamare aiuto, ragazza sordomuta salvata da due agenti. E la lettera della madre commuo… - dimmichipaga : RT @autocostruttore: Sfiduciato il sindaco Adriano Zuccalà: cade l'ultimo comune M5s nel Lazio - Favoletta1982 : Cade Luis Alberto, la #Lazio prosegue a giocare, la Sampdoria attacca, l'arbitro #Aureliano ferma il gioco un mese… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Cade nel Tevere ma non può chiamare aiuto, ragazza sordomuta salvata da due agenti. E la lettera della madre commuove la po… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Un albero cade nel parcheggio di un hotel a Bolzano: una donna ricoverata in ospedale -