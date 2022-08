Atalanta, UFFICIALE: Carnesecchi torna alla Cremonese (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marco Carnesecchi torna alla Cremonese: come si apprende dal sito della Lega Serie A, depositato il contratto del portiere, che arriva in prestito... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marco: come si apprende dal sito della Lega Serie A, depositato il contratto del portiere, che arriva in prestito...

lore_coe : RT @CGrigiorosso: Ufficiale: Marco #Carnesecchi torna alla #Cremonese in prestito dall'#Atalanta ???? - CGrigiorosso : Ufficiale: Marco #Carnesecchi torna alla #Cremonese in prestito dall'#Atalanta ???? - LegaA_sim : ?? Calciomercato Atalanta, è ufficiale l'arrivo di Gabriel Strefezza ??? - sportli26181512 : Cremonese, UFFICIALE: due cessioni alla Spal: Due calciatori lasciano la Cremonese per la Spal (serie B): il centro… - sportli26181512 : Ex Atalanta, UFFICIALE: Cornelius torna in Danimarca: Andreas Cornelius torna in patria. L'attaccante danese (class… -