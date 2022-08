Alaphilippe, spalla lussata dopo la caduta alla Vuelta a España (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non è la stagione di Julian Alaphilippe. Il campione del mondo in carica è caduto durante l’undicesima tappa della Vuelta a España dovendo abbandonare il gt spagnolo; portato via in ambulanza si toccava la spalla, con i medici che gli hanno apposto un tutore al braccio sul posto prima di mandarlo all’ospedale per fare tutti gli esami del caso. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022: i convocati del Belgio Questi hanno riscontrato una lussazione alla spalla destra di LouLou, che nella giornata di domani verrà visitato in Belgio per saperne di più e conoscere i tempi di recupero dall’infortunio. Niente frattura della clavicola come si era temuto dunque, ma la partecipazione di Alaphilippe ai Mondiali di Wollongong resta però in ... Leggi su blogciclismo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non è la stagione di Julian. Il campione del mondo in carica è caduto durante l’undicesima tappa delladovendo abbandonare il gt spagnolo; portato via in ambulanza si toccava la, con i medici che gli hanno apposto un tutore al braccio sul posto prima di mandarlo all’ospedale per fare tutti gli esami del caso. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022: i convocati del Belgio Questi hanno riscontrato una lussazionedestra di LouLou, che nella giornata di domani verrà visitato in Belgio per saperne di più e conoscere i tempi di recupero dall’infortunio. Niente frattura della clavicola come si era temuto dunque, ma la partecipazione diai Mondiali di Wollongong resta però in ...

SpazioCiclismo : Dopo la caduta di oggi a #LaVuelta22 non c'è la temuta frattura della clavicola per Julian Alaphilippe, che ha comu… - Cyclingtimenews : Bollettino ufficiale - Julian #Alaphilippe ha riportato la lussazione della spalla destra. Le radiografie hanno esc… - n_piera : RT @SpazioCiclismo: Finisce #LaVuelta22 di Julian Alaphilippe. Il campione del mondo è costretto a lasciare la corsa in barella per essere… - Cristho70 : RT @Eurosport_IT: Alaphilippe cade, saluta la Vuelta e non solo... il campione del mondo non sarà ai Mondiali di Australia ???? Batosta per E… - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: Alaphilippe cade, saluta la Vuelta e non solo... il campione del mondo non sarà ai Mondiali di Australia ???? Batosta per E… -