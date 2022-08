032c Workshop x Sloggi | la limited edition disegnata da Maria Koch

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 31 agosto 2022) All’inizio di quest’anno, il brand internazionale di bodywearha presentato la sua ultima collaborazione con l’iconico brand di moda e media berlinese, con cui ha progettato un’inedita capsule di 11 pezzi di comfortwear unisex. Lacollection è statadal Direttore Creativo diReadytowear, che si è concentrata sulla realizzazione di capi basici, essenziali ed elevati, che incarnano l’etica dibasata su comfort e innovazione. La visione creativa della collezione si riassume nel claim: “Limitare tutto all’essenziale. Ma non eliminare la poesia”. Declinata in una palette di colori ispirati alla natura, la collezione combina silhouette adatte a tutte le fisicità con una struttura in tessuto morbido; ...