Vuelta a Espana 2022 | Enric Mas | “Non sono soddisfatto | proveremo a fare qualcosa nelle prossime tappe”

(Di martedì 30 agosto 2022) In una cronometro in cui Remco Evenepoel ha letteralmente dominato,Mas ha provato a contenere i danni. Dopo una buona prima parte, nel finale il suo distacco è aumentato fino a 1’51”. Lo spagnolo ha dunque perso la seconda posizione a favore di Primoz Roglic e si trova ora a 3’03” dalla Maglia Rossa. Il capitano della Movistar non era particolarmenteal termine della prova, come si evince dalle dichiarazioni raccolte da Eurosport: “Non è andata malissimo, ma non posso essere pienamente contento. Sapevamo che dovevamo difenderci“. “Evenepoel ha volata – continua lo spagnolo – ma lo sappiamo che lui è fortissimo a cronometro. Ha confermato di stare benissimo. Domani è un giorno meno complicato e vedremo come andranno le cose”. Classificaa España: Evenepoel con quasi 3 minuti su tutti! ...