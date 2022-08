Tromba d’aria in Salento, a Torre San Giovanni spazzati via ombrelloni e lettini: ferita una donna (Di martedì 30 agosto 2022) Tromba d’aria in Salento. A essere particolarmente colpito è stato il litorale di Torre San Giovanni, una frazione in provincia Lecce quando, il 29 agosto intorno alle 13, pioggia e vento si sono abbattuti sull’arenile. Al momento dell’accaduto, molti bagnanti affollavano le spiagge: una donna, in particolare, è stata ferita da un ombrellone spazzato via dal vento. La Tromba d’aria è durata pochi minuti. A patire le conseguenze peggiori sono stati i lidi nella zona di Ugento. Qui sono stati particolarmente colpiti due stabilimenti balneari, “Il Molo” e “Onda Marina”, dove i bagnanti hanno tentato di mettersi al riparo dai tanti oggetti sbalzati via. Molte le sedie a sdraio e i lettini che sono stati scaraventati in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022)in. A essere particolarmente colpito è stato il litorale diSan, una frazione in provincia Lecce quando, il 29 agosto intorno alle 13, pioggia e vento si sono abbattuti sull’arenile. Al momento dell’accaduto, molti bagnanti affollavano le spiagge: una, in particolare, è statada un ombrellone spazzato via dal vento. Laè durata pochi minuti. A patire le conseguenze peggiori sono stati i lidi nella zona di Ugento. Qui sono stati particolarmente colpiti due stabilimenti balneari, “Il Molo” e “Onda Marina”, dove i bagnanti hanno tentato di mettersi al riparo dai tanti oggetti sbalzati via. Molte le sedie a sdraio e iche sono stati scaraventati in ...

fanpage : I tanti bagnanti sono letteralmente fuggiti dalle spiagge a causa della violenta tromba d'aria che si è abbattuta s… - VeganKiki : RT @Lantidiplomatic: 'Ma questi 32 morti e 160 feriti del fine settimana di fuoco per le strade di Tripoli non sono il bilancio di una trom… - milapersiste : RT @Lantidiplomatic: 'Ma questi 32 morti e 160 feriti del fine settimana di fuoco per le strade di Tripoli non sono il bilancio di una trom… - Lantidiplomatic : 'Ma questi 32 morti e 160 feriti del fine settimana di fuoco per le strade di Tripoli non sono il bilancio di una t… - LaniniLaura : @DSantanche @GiorgiaMeloni Danielina riaggiustato il Twiga dopo la tromba d' aria? -