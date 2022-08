Traffico Roma del 30-08-2022 ore 10:00 (Di martedì 30 agosto 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione brevi code a tratti sul grande raccordo anulare tra la diramazione Roma sud e la che non con la carreggiata interna Traffico con file sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo tra fiorentini e la tangenziale est è su quest’ultima file tra la sala di via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico possibili con entrata raccordo sulla diramazione Roma Sud code anche sulla Cassia altezza raccordo anulare sulla Pontina ancora file da via di Vallerano a Castel Romano file poi sulla Flaminia partire da via di Grottarossa e via dei Due Ponti all’Euro si sta in fila 3 via di Acqua Acetosa Ostiense e via Carlo Levi Fidenza disegnare invece a talenti via Ugo Ojetti all’altezza di via Rosso di San Secondo altri rallentamenti per incidente in via della Bufalotta ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazione brevi code a tratti sul grande raccordo anulare tra la diramazionesud e la che non con la carreggiata internacon file sul tratto Urbano della A24-teramo tra fiorentini e la tangenziale est è su quest’ultima file tra la sala di via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico possibili con entrata raccordo sulla diramazioneSud code anche sulla Cassia altezza raccordo anulare sulla Pontina ancora file da via di Vallerano a Castelno file poi sulla Flaminia partire da via di Grottarossa e via dei Due Ponti all’Euro si sta in fila 3 via di Acqua Acetosa Ostiense e via Carlo Levi Fidenza disegnare invece a talenti via Ugo Ojetti all’altezza di via Rosso di San Secondo altri rallentamenti per incidente in via della Bufalotta ...

