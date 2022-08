Superbonus | sbloccata la cessione dei “vecchi” crediti Ma non tutto è risolto | la stretta del governo continua a congelare il mercato

(Di martedì 30 agosto 2022) Dopo mesi di attesa da parte del settore edilizio e dei proprietari di case, con lavori fermi e imprese a rischio fallimento, dal 20 agosto è in vigore la norma che consente alle banche di immettere sulanche ifiscali maturati prima del 1 maggio 2022. Questo dopo che, nella fase di conversione del Decreto Aiuti, era stata inserita una piccola modifica al decreto Antifrodi che in parte alleggeriva i vincoli alladei, da esso limitati a due. Ma le tribolazioni per chi ha usufruito delnon sono finite. La situazione è ancora incerta: resta da chiarire il tema delle responsabilità in caso di un’accertata frode. Ma perché si è arrivati allo stop? Il110%, introdotto nel 2020 (con il decreto Rilancio) all’inizio della pandemia da ...

Dopo essersinel 2020, la ricostruzione nelle quattro regioni del Centro Italia dopo i terremoti del ... dalla saturazione del mercato edilizio (principalmente a causa del '110%'), ...... dalagli aiuti alle imprese, da vere semplificazioni all'obbligo per l'agenzia delle ... agevolazioni per il Terzo settore; sui bonus edilizi,ulteriormente la cessione di crediti ... Superbonus 110%: Resta il nodo della Responsabilità per sbloccare il mercato della cessione dei crediti