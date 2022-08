Roma | Mourinho | «Partita difficile rispetto a quanto dice il risultato»

(Di martedì 30 agosto 2022) José, allenatore della, ha parlato al termine della sfida contro il Monza ai microfoni di Dazn José, allenatore della, ha parlato al termine della sfida contro il Monza ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni: DYBALA – «L’anno scorso nellacontro la Juventus quando è stato sostituito gli ho detto ‘sei molto bravo’ e stasera gliel’ho ripetuto». MONZA – «migliore per la tranquillità del. Laè stata piùa quello che è stato il. Abbiamo dovuto cambiare modo di pressare e anche loro ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo. Poi con la nostra esperienza potevamo anche fare più gol, siamo stati bravi e ...

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaMonza ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - Gazzetta_it : Alla scoperta di Camara: vestiva Roma prima di essere della Roma #calciomercato - angelomangiante : È fatta! ? #Belotti è un nuovo attaccante della #ASRoma ?? Ha firmato ??? un contratto triennale. Ha rifiutato le… - Bea95816130 : RT @LAROMA24: #RomaMonza, #Mourinho: ''Partita difficile nonostante il risultato, ci hanno creato qualche difficoltà. A #Dybala ho detto ch… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #RomaMonza, #Mourinho: 'Partita più difficile di quello che dice il risultato. Oggi grande #Abraham' -

Calciomercato.com

Lo ha dichiarato, a Dazn, Paulo Dybala dopo la vittoria dellain casa contro il Monza . L'... Quello che mi ha dettoRimane tra di noi " ha aggiunto l'ex ...Dopo soli tre giorni trascorsi dal pareggio contro la Juventus ottenuto allo Stadium, lariscende in campo per l'anticipo della quarta giornata di Serie A. I giallorossi, dopo aver ...Josè... Roma, Mourinho: 'Belotti in campo solo se serve, spero di non inserirlo' Le parole del tecnico giallorosso al termine del match José Mourinho ha parlato al termine di Roma-Monza, gara vinta dai giallorossi per 3-0 grazie alle due reti di Dybala e al gol di Ibanez. Queste l ...Inter e Roma vincono agevolmente rispettivamente contro Cremonese e Monza: perla di Barella, Dybala si sblocca ...