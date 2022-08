Rhaenyra Targaryen è la più grande tosta di Game of Thrones dopo Lyanna Mormont (Di martedì 30 agosto 2022) Questo pezzo su Rhaenyra Targaryen contiene spoiler sul secondo episodio della prima stagione di House of the Dragon. Nell' universo di Game of Thrones i bambini vivono un periodo a dir poco difficile: li abbiamo visti morire di fame nel freddo dell'inverno, impiccati per tradimento dai Guardiani della Notte e bruciati sul rogo per il capriccio delle streghe. L'infelicità giovanile aumenta subito di una tacca in House of the Dragon dove la principessa Rhaenyra Targaryen, interpretata da Milly Alcock, ha già dovuto sopportare la morte straziante della madre per un parto cesareo forzato. Poi, nel secondo episodio, la dodicenne Laena Valaryon (Nova Foueillis-Mosé) è stata offerta in sposa al re vedovo Viserys Targaryen (Paddy Considine) come se si trattasse solo di una ... Leggi su gqitalia (Di martedì 30 agosto 2022) Questo pezzo sucontiene spoiler sul secondo episodio della prima stagione di House of the Dragon. Nell' universo diofi bambini vivono un periodo a dir poco difficile: li abbiamo visti morire di fame nel freddo dell'inverno, impiccati per tradimento dai Guardiani della Notte e bruciati sul rogo per il capriccio delle streghe. L'infelicità giovanile aumenta subito di una tacca in House of the Dragon dove la principessa, interpretata da Milly Alcock, ha già dovuto sopportare la morte straziante della madre per un parto cesareo forzato. Poi, nel secondo episodio, la dodicenne Laena Valaryon (Nova Foueillis-Mosé) è stata offerta in sposa al re vedovo Viserys(Paddy Considine) come se si trattasse solo di una ...

_Aldarion_ : RT @B1693: una puntata con tempistiche lente che nella sua calma apparente ha fatto un rumore enorme ma soprattutto una puntata retta sulle… - selenesbitch : visto solo una stagione di got e non so nulla di the house of the dragon ma rhaenyra targaryen brava - colisacosban : @il_Terz l'attrice che fa Rhaenyra Targaryen può giocare esterno destro? - il_Terz : L’attrice che fa Rhaenyra Targaryen ha dei parenti bolognesi sicuro - _grflield : RT @Scarlett_Hopes: Le ship incestuose solo se ti chiami Daemon Targaryen e sei un sottone per tua nipote Rhaenyra #HouseOfTheDragonHBO -