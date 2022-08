Perché il lancio di Artemis I verso la Luna è stato cancellato e che succede ora (Di martedì 30 agosto 2022) Il motore tre non rientrava nell’intervallo di temperatura definito per la partenza. La NASA ha tempo fino al 5 settembre per riprovarci: dopo sarà costretta a riportare il razzo “al coperto”.... Leggi su dday (Di martedì 30 agosto 2022) Il motore tre non rientrava nell’intervallo di temperatura definito per la partenza. La NASA ha tempo fino al 5 settembre per riprovarci: dopo sarà costretta a riportare il razzo “al coperto”....

