Maignan salva il Milan: reti bianche contro il Sassuolo (Di martedì 30 agosto 2022) Sassuolo - Milan 0 - 0 Sassuolo: Consigli 6, Toljan 6.5, Erlic 6.5, Ferrari 7, Rogerio 6.5; Frattesi 5.5 (24'st Matheus Henrique 6), Lopez 6.5, Thorstvedt 6 (24'st Harroui 6); Berardi 4.5 (7'st Defrel ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 30 agosto 2022)0 - 0: Consigli 6, Toljan 6.5, Erlic 6.5, Ferrari 7, Rogerio 6.5; Frattesi 5.5 (24'st Matheus Henrique 6), Lopez 6.5, Thorstvedt 6 (24'st Harroui 6); Berardi 4.5 (7'st Defrel ...

sportli26181512 : Pioli pensa al derby, ma il turnover del Milan non funziona: Maignan lo salva, punto meritato per il Sassuolo: Una… - LaNotifica : Maignan salva il Milan, è 0-0 col Sassuolo - milansette : Maignan para un rigore e salva un brutto Milan: col Sassuolo è 0-0 | Primapagina | - vivereitalia : Maignan salva il Milan, è 0-0 col Sassuolo - cmdotcom : #Pioli pensa al derby, ma il turnover del #Milan non funziona: #Maignan lo salva, punto meritato per il #Sassuolo -