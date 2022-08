LIVE Vuelta a España 2022 in DIRETTA: Evenepoel infligge distacchi siderali! Roglic a 2’41” in classifica! (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 2022 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.45 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui. Abbiamo assistito ad una nuova dominante prova di Remco Evenepoel che, a soli 22 anni, ha messo in bacheca la vittoria numero 34 in carriera. L’appuntamento è per domani con una tappa dal profilo altimetrico più semplice. Non mancate! 17.44 Con questi distacchi, chi vorrà provare ad attaccare il belga dovrà inventarsi qualcosa o sperare in un giorno di enorme crisi. La Maglia Rossa è per ora sempre più salda sulle spalle del classe 2000. 17.42 Al netto di una prova disumana di Remco Evenepoel, possono essere soddisfatti della loro prova Primoz ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.45 La nostrasi chiude qui. Abbiamo assistito ad una nuova dominante prova di Remcoche, a soli 22 anni, ha messo in bacheca la vittoria numero 34 in carriera. L’appuntamento è per domani con una tappa dal profilo altimetrico più semplice. Non mancate! 17.44 Con questi, chi vorrà provare ad attaccare il belga dovrà inventarsi qualcosa o sperare in un giorno di enorme crisi. La Maglia Rossa è per ora sempre più salda sulle spalle del classe 2000. 17.42 Al netto di una prova disumana di Remco, possono essere soddisfatti della loro prova Primoz ...

propapkebap : Vuelta stage 10 live: Cavagna @18 - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Remi Cavagna in testa alla cronometro - #Vuelta #España #tappa… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… - Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si torna a pedalare! Chi firmerà il miglior tempo nella crono individuale da Elche ad Alic… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… -