Live Roma-Monza 2-0: ancora a segno Dybala (Di martedì 30 agosto 2022) Nell'anticipo della 4ª giornata infrasettimanale di Serie A la Roma ospita il Monza, neopromosso nel massimo campionato italiano. Più di 60 mila tifosi sono attesi allo... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 agosto 2022) Nell'anticipo della 4ª giornata infrasettimanale di Serie A laospita il, neopromosso nel massimo campionato italiano. Più di 60 mila tifosi sono attesi allo...

team_world : TODAY IS THE DAY ?? Quanti ci leggono già dal Cavea Auditorium? Chi sta raggiungendo Roma adesso? Chi vivrà il li… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - sportli26181512 : LIVE Roma-Monza 1-0: infortunio muscolare per Kumbulla, si scalda Smalling - iscorers : LIVE Roma-Monza 2-0: doppietta Dybala! | Primapagina -