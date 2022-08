Keanu Reeves ospite a sorpresa al matrimonio di due sconosciuti. La sposa sotto choc

(Di martedì 30 agosto 2022) Per unail giorno delè speciale, ma per Nikki Roadnight, una giovane donna inglese, è stato indimenticabile perchè atra gli ospiti è spuntata la super star americana...

fanpage : Incredibile ma vero: la coppia di sposini ha provato a invitare Keanu Reeves al loro matrimonio Quando si è presen… - telodogratis : Coppia di fan invita Keanu Reeves al matrimonio per gioco e l’attore a sorpresa si palesa - alexysMls : Keanu Reeves è la persona più bella del mondo. Punto - infoitcultura : Keanu Reeves fa una bellissima sorpresa a una coppia di fan - EcletticaMente_ : Immagina al momento del 'sì' si materializza Keanu Reeves, guardi il tuo lui, poi guardi Keanu, lanci tacchi e bouq… -

Il caso ha voluto che proprio in quello stesso hotel soggiornasse, di cui la coppia è grande fan. ' Mio marito - ha raccontato la sposa a Newsweek - l'ha visto nell'area del bar e gli ...... il cui adattamento è stato prodotto da Martin Scorsese e che vede come protagonista l'attore, torna dietro la macchina da presa col dramma intellettuale Tàr , progetto targato Focus ...Per una sposa il giorno del matrimonio è speciale, ma per Nikki Roadnight, una giovane donna inglese, è stato indimenticabile perchè a sorpresa tra gli ospiti è ...“Non sapevamo se l’avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito sia riuscito a parlargli. James e Nikki Roadnight, una coppia di sposini inglesi, ha invitato l’attore, di cui sono fan… Leggi ...