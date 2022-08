Franco Gabrielli sui video di Sanna Marin | «Non escludo che ci sia la Russia dietro la loro diffusione»

Leggi su open.online

(Di martedì 30 agosto 2022) «Non ho elementi per certificarlo, ma non lo escluderei». Intervistato a Il cavallo e la torre su Rai3,, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, commenta così una possibile responsabilità russa nelladei tanto discussiprivati della prima ministra finlandese, ritratta mentre balla e si diverte con alcuni amici prima in un’abitazione poi in un club di Helsinki. Già nei giorni scorsi molti avevano ipotizzato un’interferenza da parte dei servizi segreti russi, mirata a mettere in cattiva luce la premier, che è stata effettivamente travolta dalle polemiche dell’opposizione. Un’ipotesi, secondo, plausibile: «Il Kgb, da cui il presidente Putin viene, teorizzava che nell’attività di ingerenza una delle ...