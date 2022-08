(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) –March, ilmaggior di Ernesto “Che”, èa Caracas all’età di 60 anni. Lo ha reso noto il presidenteno Miguel Diaz-Canel. Secondo l’agenzia governativana Prensa Latina,March era in visita in Venezuela quando ieri èa causa di un coagulo di sangue che lo ha portato a un infarto. “È con grande tristezza che salutiamodel Che e promotore delle sue idee”, ha dichiarato Diaz-Canel su Twitter.era ildi quattro figli che l’argentinoebbe con lana Aleida March. Ilaveva anche una figlia, Hilda, da un ...

Agenzia_Ansa : E' morto Camilo Guevara March, figlio secondogenito del rivoluzionario e guerrigliero Ernesto 'Che' Guevara. Aveva… - repubblica : Carabiniere morto a Cuba: la causa non sarebbe il vaiolo delle scimmie ma una 'sepsi dovuta a broncopolmonite' [di… - corona_tweet : RT @pleccese: Cuba, è morto Camilo Guevara figlio maggiore del ‘Che’ ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Cuba, è morto Camilo Guevara figlio maggiore del ‘Che’ ??Leggi di più su - CoverCouch : RT @CasaItaliaRadio: Cuba, è morto Camilo Guevara figlio maggiore del ‘Che’ ??Leggi di più su -

...rivoluzionario argentino èa Caracas, in Venezuela, a causa di una trombosi. Camilo Guevara era direttore del centro studi Che Guevara dell'Avana e faceva spesso la spola tra Caracas e, ...... Guevara March era in visita in Venezuela quando ieri èa causa di un coagulo di sangue che ... che rimane una figura estremamente influente aCamilo Guevara, figlio del mitico rivoluzionario Ernesto "Che" Guevara, è morto a 60 anni a Caracas (Venezuela) a causa di una trombosi ...(Adnkronos) – Camilo Guevara March, il figlio maggior di Ernesto “Che” Guevara, è morto a Caracas all’età di 60 anni. Lo ha reso noto il presidente cubano Miguel Diaz-Canel. Secondo l’agenzia governat ...