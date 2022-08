CorSport: Napoli-Lecce, Raspadori in pole per una maglia da titolare (Di martedì 30 agosto 2022) L’impatto di Giacomo Raspadori su Fiorentina-Napoli è piaciuto a Luciano Spalletti, che dovrebbe scegliere Jack come titolare, domani, contro il Lecce. Lo scrive il Corriere dello Sport. “È stata una mezzora vivace e ha convinto Spalletti: contro il Lecce, domani sera, Raspadori può partire dal primo minuto”. Il tecnico del Napoli dovrebbe fare tre o quattro cambi: inizia un periodo denso di partite e dunque è il momento di fare turnover. “Con tre gare in otto giorni, e il Liverpool all’orizzonte, l’allenatore del Napoli valuta diverse novità di formazione. Potrebbero essere tre, forse quattro, i cambi rispetto alla sfida del Franchi, nell’elenco di chi scalpita c’è Raspadori ma anche Politano per un attacco inedito e una difesa, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) L’impatto di Giacomosu Fiorentina-è piaciuto a Luciano Spalletti, che dovrebbe scegliere Jack come, domani, contro il. Lo scrive il Corriere dello Sport. “È stata una mezzora vivace e ha convinto Spalletti: contro il, domani sera,può partire dal primo minuto”. Il tecnico deldovrebbe fare tre o quattro cambi: inizia un periodo denso di partite e dunque è il momento di fare turnover. “Con tre gare in otto giorni, e il Liverpool all’orizzonte, l’allenatore delvaluta diverse novità di formazione. Potrebbero essere tre, forse quattro, i cambi rispetto alla sfida del Franchi, nell’elenco di chi scalpita c’èma anche Politano per un attacco inedito e una difesa, ...

CorSport : #Ronaldo al #Napoli, affare sfumato: motivi e retroscena ?? - salvione : Napoli-Cristiano Ronaldo, non è ancora finita - CorSport : #Napoli-#CristianoRonaldo, non è ancora finita ?? - napolista : CorSport: #NapoliLecce, #Raspadori in pole per una maglia da titolare Spalletti dovrebbe cambiare tre o quattro pe… - napolista : CorSport: se il Napoli passa da #Osimhen a #Ronaldo non cambia un giocatore, cambia un mondo Travolgente nelle pri… -