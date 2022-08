Come funziona la tassa tedesca sul gas per aiutare le aziende (Di martedì 30 agosto 2022) Berlino. Non è ancora entrato in vigore ma è già destinato a un cambio in corsa. È il “Gasumlage”, il sovrapprezzo fissato a 2,419 centesimi per chilowattora che i tedeschi pagheranno sul gas da ottobre per impedire alle aziende (Uniper su tutte) di crollare per l’impennata del prezzo del metano in Europa. Soprattassare una commodity già ai massimi di sempre – e causa di una fiammata inflattiva che non si vedeva da 50 anni – è difficile; tanto più se il progetto è fischiato dalle opposizioni e criticato dai compagni di partito. Così il vicecancelliere tedesco, il verde Robert Habeck, ha annunciato che il Gasumlage resterà – “è una decisione spiacevole ma necessaria” – ma che il governo impedirà alle imprese energetiche di utilizzarlo per fare profitto. Perché per un gigante (sempre Uniper) che ha rischiato il fallimento, ci sono una decina di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 30 agosto 2022) Berlino. Non è ancora entrato in vigore ma è già destinato a un cambio in corsa. È il “Gasumlage”, il sovrapprezzo fissato a 2,419 centesimi per chilowattora che i tedeschi pagheranno sul gas da ottobre per impedire alle(Uniper su tutte) di crollare per l’impennata del prezzo del metano in Europa. Sopratre una commodity già ai massimi di sempre – e causa di una fiammata inflattiva che non si vedeva da 50 anni – è difficile; tanto più se il progetto è fischiato dalle opposizioni e criticato dai compagni di partito. Così il vicecancelliere tedesco, il verde Robert Habeck, ha annunciato che il Gasumlage resterà – “è una decisione spiacevole ma necessaria” – ma che il governo impedirà alle imprese energetiche di utilizzarlo per fare profitto. Perché per un gigante (sempre Uniper) che ha rischiato il fallimento, ci sono una decina di ...

