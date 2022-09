Come creare un profilo per il metaverso di Horizon (anche senza un account su Facebook) (Di martedì 30 agosto 2022) Entrano in vigore le nuove regole per esplorare la realtà virtuale di Meta: non serve più il collegamento con il vecchio account per usare i visori Leggi su repubblica (Di martedì 30 agosto 2022) Entrano in vigore le nuove regole per esplorare la realtà virtuale di Meta: non serve più il collegamento con il vecchioper usare i visori

momijigarii : @enerimess Grazie, sei davvero tanto cara e dolcissima ?????? non so nemmeno io come definirlo, ma sto cercando di c… - B4CKVD00R : @inchesenzo eii come stai? ti andrebbe di creare un gruppo ? - GiovanniAbbade : RT @simone8999: @ScarpaRachele In pratica è ancora peggio quindi?? Zero parole su come sviluppare le condizioni adatte a creare lavoro benpa… - roberta__a__ : RT @its__unre4ll: AAAH ECCO PERCHÈ HA PERSO TUTTO QUESTO TEMPO A RISPONDERE DOVEVA CREARE L'EDIT CON MATTIA COME UN FAN QUALUNQUE - s0fxlouis : come faccio a creare il mio twitter circle? -