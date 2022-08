Chi era Charlbi Dean, l’attrice e modella stroncata da una malattia a 32 anni (Di martedì 30 agosto 2022) Si è spenta all’improvviso, a soli 32 anni, l’attrice e modella Charlbi Dean, giunta al successo per il film Palma d’Oro a Cannes 2022 Triangle of Sadness. Un’improvvisa malattia, al momento non resa nota, ha portato via la vita alla giovane interprete, deceduta in un ospedale di New York. Il film uscirà negli Stati Uniti il 7 ottobre, un destino crudele che non porterà l’attrice a godere di questo successo preannunciato. Addio a Charlbi Dean, aveva solo 32 anni La notizia è arrivata davvero inaspettata: l’attrice e modella Charlbi Dean è morta a soli 32 anni. Le cause del decesso non sono state rese note, per il momento si parla di ... Leggi su dilei (Di martedì 30 agosto 2022) Si è spenta all’improvviso, a soli 32, giunta al successo per il film Palma d’Oro a Cannes 2022 Triangle of Sadness. Un’improvvisa, al momento non resa nota, ha portato via la vita alla giovane interprete, deceduta in un ospedale di New York. Il film uscirà negli Stati Uniti il 7 ottobre, un destino crudele che non porteràa godere di questo successo preannunciato. Addio a, aveva solo 32La notizia è arrivata davvero inaspettata:è morta a soli 32. Le cause del decesso non sono state rese note, per il momento si parla di ...

