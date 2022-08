Calciomercato Palermo | scelto il vice Brunori

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 30 agosto 2022) Ilsi è accorto che in un campionato lungo e difficile come quello della Serie B ha bisogno di più soluzioni per reparto, soprattutto quello dove è più corto, l’attacco. Va bene che a disposizione si ha un signor attaccante comein grado di segnare e fare la differenza anche nella serie cadetta, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Coppa Italia Serie C, streaming gratis Eleven Sports e diretta tv in chiaro RAI? Secondo turno OGGI LIVE-Monopoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI? Dove vedere Coppa Italia Serie C Dove vedere Triestina-, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Playoff Serie C LIVE OGGI Dove vedere Padova-, streaming gratis e diretta ...