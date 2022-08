Calciomercato Juventus – I tifosi sui social attendono Paredes | VIDEO (Di martedì 30 agosto 2022) È in corso la trattativa per portare Leandro Paredes alla Juventus. Sui social i tifosi bianconeri aspettano con ansia l'arrivo del regista argentino. Vediamo, dunque, nel VIDEO della redazione di 'GazzettaTV', i meme e i commenti più divertenti Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 agosto 2022) È in corso la trattativa per portare Leandroalla. Suibianconeri aspettano con ansia l'arrivo del regista argentino. Vediamo, dunque, neldella redazione di 'GazzettaTV', i meme e i commenti più divertenti

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, manca ancora l’intesa per #Paredes - DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, prosegue la trattativa per #Paredes - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Monza, è fatta per l'arrivo di #Rovella in prestito secco dalla #Juventus: domani le visi… - MarcoCH0 : RT @MarcoGuidi13: Altra sorpresa di giornata è la permanenza di #Fagioli alla #Juventus: sarà legata alle nuove difficoltà su #Paredes? #Ca… - ZonaBianconeri : RT @MeroUomo: #Juventus per #MilinkovicSavic un conguaglio da 50Mln€ e l’inserimento di #Fagioli basta che sono magici. #Lazio #Calciomerca… -