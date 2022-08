Cagliari, in chiusura l’accordo per Veroli col Pescara: le ultime (Di martedì 30 agosto 2022) Il Cagliari continua a lavorare sul mercato e avrebbe trovato l’accordo col Pescara per il difensore Veroli Il Cagliari continua a lavorare sul mercato e avrebbe trovato l’accordo col Pescara per il difensore Veroli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2003 vestirà nei prossimi giorni la maglia del club sardo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Ilcontinua a lavorare sul mercato e avrebbe trovatocolper il difensoreIlcontinua a lavorare sul mercato e avrebbe trovatocolper il difensore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2003 vestirà nei prossimi giorni la maglia del club sardo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

