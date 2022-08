«Anche a noi piacerebbe guarire dal cancro in 3 giorni»: Fedez ribatte all'attivista e parla della sua malattia (Di martedì 30 agosto 2022) «Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno», ha scritto il cantante su Instagram, riferendosi all'intervento chirurgico urgente a cui si è sottoposto pochi mesi fa dopo aver scoperto un raro tumore neuroendocrino del pancreas Leggi su vanityfair (Di martedì 30 agosto 2022) «Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno», ha scritto il cantante su Instagram, riferendosi all'intervento chirurgico urgente a cui si è sottoposto pochi mesi fa dopo aver scoperto un raro tumore neuroendocrino del pancreas

gparagone : Non basta loro aver tolto la moneta sovrana; via anche il contante. 1000 modi per pagare, ma niente contante. Chi… - marattin : Noi l’avevamo detto un mesetto fa. Bene che ora anche @lavoceinfo confermi che la flat tax della Lega non esiste. T… - FrancescoBonif1 : “Noi siamo stati chiari: l`obiettivo è riportare Draghi alla guida del Paese. La polarizzazione non esiste nei fatt… - _overdosediZayn : @sonospazi_ale @agentideipolli te ne vogliamo anche noi, tanto?? - steal61 : RT @fabio200908: @steal61 @_kuball_ Comunque dare per scontato il comportamento dei venti e delle masse d’aria è molto rischioso, può farlo… -