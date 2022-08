30enne sarda in coma in Australia | è gara di solidarietà per riportarla a casa | Il dramma di Mara Farci

(Di martedì 30 agosto 2022) Lasi trovava a Melbourne per lavorare come ragazza alla pari. L’appello della famiglia perin Italia per poterle fornire le cure qui Si trova da due mesi in uno stato diprofondo Marci, laitaliana attualmente ricoverata presso l’ospedale di Melbourne, in. E ora la famiglia lancia un appello per farla tornare a, precisamente a Fluminimaggiore, un piccolo comune nella provincia di Carbonia-Iglesias, in Sardegna. Altissimi, infatti, i costi per poter sostenere le spese mediche in, dove la sanità non è gratuita, ma anche quelli persua. Così la sua famiglia ha deciso di chiedere aiuto e supporto economico per portare l’amata ...

Commenta per primo Nuovo colpo offensivo in arrivo per il Cagliari. La dirigenzaha infatti trovato l'accordo per definire lo sbarco sull'isola di Filippo Falco ,trequartista ex tra le altre di Bologna e Lecce. Prima di definire il passaggio in rossoblù, tuttavia, ...... sul sito Eppela, ha creato una pagina di raccolta fondi; l'obiettivo è raggiungere 20 mila euro per contribuire al trasporto di Mara e donarli a Paolo e Donatella, i genitori della, ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...In coma profondo da due mesi in un ospedale a Melbourne. Mara Farci ha 30 anni e i suoi genitori vorrebbero riportarla a casa, a Fluminimaggiore, piccolo comune in provincia ...