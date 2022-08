Vettori-Whittaker, MMA: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 29 agosto 2022) Aria di ritorno per Marvin Vettori: dopo la sfida mondiale fallita, per riprovare ad averne un’altra l’italiano va a far parte del primo, storico cartellone dell’UFC a Parigi, e precisamente all’Accor Arena (che poi è il palasport di Parigi-Bercy). Di fronte l’australiano Robert Whittaker. Guarda Vettori-Whittaker su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. La main card di questo evento parte dalle 21:00 italiane, per cui è lecito aspettarsi solo un’ora di attesa per i due, con l’azzurro che può ambire a traguardi importanti. Intanto, può diventare il primo italiano a battere un ex campione UFC, il che si aggiungerebbe a diversi altri primati. E ancora, da quando è in UFC questa è la prima volta di Vettori in Europa. Ma è una di quelle situazioni decisive, perché da qui passano le ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Aria di ritorno per Marvin: dopo la sfida mondiale fallita, per riprovare ad averne un’altra l’italiano va a far parte del primo, storico cartellone dell’UFC a Parigi, e precisamente all’Accor Arena (che poi è il palasport di Parigi-Bercy). Di fronte l’australiano Robert. Guardasu DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. La main card di questo evento parte dalle 21:00 italiane, per cui è lecito aspettarsi solo un’ora di attesa per i due, con l’azzurro che può ambire a traguardi importanti. Intanto, può diventare il primo italiano a battere un ex campione UFC, il che si aggiungerebbe a diversi altri primati. E ancora, da quando è in UFC questa è la prima volta diin Europa. Ma è una di quelle situazioni decisive, perché da qui passano le ...

