Va in caserma per un furto ma ha un manganello di 54 cm: denunciato (Di lunedì 29 agosto 2022) Si è presentato in caserma per sporgere denuncia ma i carabinieri lo perquisiscono e trovano un manganello lungo 54 centimetri sotto la sua giacca. Succede a Cremona: i carabinieri hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti...

