Uno sguardo esclusivo allo smoking Ben Affleck

(Di lunedì 29 agosto 2022) All'inizio dell'estate, quando Bene Jennifer Lopez hanno raggiunto la Little White Wedding Chapel di Las Vegas, l'attore e regista ha sfoggiato una giacca da sera bianca (dal suo armadio, secondo la newsletter di Lopez) per i festeggiamenti. Questo fine settimana, quando hanno celebrato la loro unione con una cerimonia più ampia,è tornato alla sua fidata formula per quanto riguarda l’abbigliamento formale. Questa volta, però, ha scelto un nuovo look di Ralph Lauren: unocomposto da una giacca da sera a un bottone color crema con revers a lancia, papillon nero, camicia bianca con pettorina in piqué, pantaloni neri a doppia piega e scarpe nere di vernice. Courtesy of John RussoNon ci sono regole ferree per l'abito con cui sposarsi. Ma non sarete mai insoddisfatti se sceglierete un look classico e senza tempo, ...