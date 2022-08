Un cercatore di funghi è morto cadendo in un dirupo in Valsesia (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Un cercatore di funghi è stato trovato morto. nella tarda serata di domenica. nella zona di Carcoforo, in Alta Valsesia, in provincia di Vercelli. L'allarme per il mancato rientro dell'uomo era stato lanciato intorno alle 19.30. Sulle sue tracce si sono subito mossi il Soccorso Alpino Speleologico Piemontese, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Poiché il cellulare dell'uomo squillava a vuoto, i finanzieri sono riusciti a ottenere le coordinate GPS e hanno mandato le squadre a terra a verificare il punto. Intorno alle 22 il corpo dell'uomo, morto presumibilmente a causa di una caduta, è stato ritrovato lungo un pendio impervio. Sul posto è poi giunto il medico del Soccorso Alpino per la constatazione del decesso e il personale della Guardia di Finanza per gli ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Undiè stato trovato. nella tarda serata di domenica. nella zona di Carcoforo, in Alta, in provincia di Vercelli. L'allarme per il mancato rientro dell'uomo era stato lanciato intorno alle 19.30. Sulle sue tracce si sono subito mossi il Soccorso Alpino Speleologico Piemontese, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Poiché il cellulare dell'uomo squillava a vuoto, i finanzieri sono riusciti a ottenere le coordinate GPS e hanno mandato le squadre a terra a verificare il punto. Intorno alle 22 il corpo dell'uomo,presumibilmente a causa di una caduta, è stato ritrovato lungo un pendio impervio. Sul posto è poi giunto il medico del Soccorso Alpino per la constatazione del decesso e il personale della Guardia di Finanza per gli ...

