Trauma cranico per Paola Turci: il messaggio della moglie Francesca Pascale (Di lunedì 29 agosto 2022) Paola Turci ha fatto sapere di essere stata ricoverata d’urgenza per un Trauma cranico a seguito di una brutta caduta. “Sto bene“, ha scritto sui suoi profili social, avvisando i fan di aver cancellato, a malincuore, il concerto a Forlì previsto per il 29 agosto 2022. La cantante su Facebook ha scritto: È stata una brutta caduta e ho riportato un Trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano tutt@ quant@. Immediato è arrivato anche il dolce messaggio della moglie, Francesca Pascale, che ha scelto di condividere con i ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 29 agosto 2022)ha fatto sapere di essere stata ricoverata d’urgenza per una seguito di una brutta caduta. “Sto bene“, ha scritto sui suoi profili social, avvisando i fan di aver cancellato, a malincuore, il concerto a Forlì previsto per il 29 agosto 2022. La cantante su Facebook ha scritto: È stata una brutta caduta e ho riportato un, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano tutt@ quant@. Immediato è arrivato anche il dolce, che ha scelto di condividere con i ...

