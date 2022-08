“Solo per far vincere Di Maio”. Furia di Rossi sui candidati di Napoli (Di lunedì 29 agosto 2022) “Credo che Mara Carfagna sia qui esclusivamente per aiutare Luigi Di Maio a vincere il collegio di Napoli, non avendo lei nessuna possibilità di farcela...". Mariarosaria Rossi, una delle fedelissime di Silvio Berlusconi, ora con i 'totiani' di 'Italia al centro' è candidata con i centristi di 'Noi moderati', nell'uninominale di Napoli-Fuorigrotta, seggio considerato perdente per il centrodestra. L'ex azzurra si ritrova a sfidare big come Carfagna e Di Maio ma non si sente ''sconfitta già in partenza'' (''Perdente è una condizione mentale che non mi appartiene, perdente è chi rinuncia a prescindere...'') ed è convinta che il ministro del Sud, sua collega di partito fino a qualche anno fa, corra nel suo stesso collegio Solo per tirare la volata a Di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) “Credo che Mara Carfagna sia qui esclusivamente per aiutare Luigi Diil collegio di, non avendo lei nessuna possibilità di farcela...". Mariarosaria, una delle fedelissime di Silvio Berlusconi, ora con i 'totiani' di 'Italia al centro' è candidata con i centristi di 'Noi moderati', nell'uninominale di-Fuorigrotta, seggio considerato perdente per il centrodestra. L'ex azzurra si ritrova a sfidare big come Carfagna e Dima non si sente ''sconfitta già in partenza'' (''Perdente è una condizione mentale che non mi appartiene, perdente è chi rinuncia a prescindere...'') ed è convinta che il ministro del Sud, sua collega di partito fino a qualche anno fa, corra nel suo stesso collegioper tirare la volata a Di ...

