"Sapete come è guarito dal tumore?": orrore contro Fedez, la replica fulminante (Di lunedì 29 agosto 2022) "Non è la prima volta che questa 'attivista', appoggiata dai giornalisti ed artisti, gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore come se fosse stato tutto uno scherzo": Fedez si sfoga sui social dopo l'attacco di Serena Mazzini. Quest'ultima infatti ha preso di mira l'ultimo video di Chiara Ferragni. Video in cui l'imprenditrice digitale scrive: "Ho paura a pensare che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati; che nel 2022 si voglia ancora decidere del corpo delle donne. Continuiamo a lottare". Le dichiarazioni della Ferragni evidentemente non sono piaciute alla Mazzini, che ha parlato di "depotenziamento del dibattito politico". L'attivista ha invitato la fashion blogger in piazza a lottare per il salario minimo, la patrimoniale, la cancellazione dei jet ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) "Non è la prima volta che questa 'attivista', appoggiata dai giornalisti ed artisti, gioca sulla mia malattia, dicendo che sareiin 3 giorni da unse fosse stato tutto uno scherzo":si sfoga sui social dopo l'attacco di Serena Mazzini. Quest'ultima infatti ha preso di mira l'ultimo video di Chiara Ferragni. Video in cui l'imprenditrice digitale scrive: "Ho paura a pensare che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati; che nel 2022 si voglia ancora decidere del corpo delle donne. Continuiamo a lottare". Le dichiarazioni della Ferragni evidentemente non sono piaciute alla Mazzini, che ha parlato di "depotenziamento del dibattito politico". L'attivista ha invitato la fashion blogger in piazza a lottare per il salario minimo, la patrimoniale, la cancellazione dei jet ...

