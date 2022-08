Quando Ancelotti denunciò i tifosi viola: “90 minuti di insulti, una vergogna!” (Di lunedì 29 agosto 2022) Anche Carlo Ancelotti ebbe a che fare con insulti personali e non Quando allenava il Napoli Quanto successo a Luciano Spalletti, vittima di continui insulti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 29 agosto 2022) Anche Carloebbe a che fare conpersonali e nonallenava il Napoli Quanto successo a Luciano Spalletti, vittima di continui… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ma_Do_Sd : @Maicuntent1986 I criticoni non capiscono questo: io una roba del genere la sognavo da quando se n'è andato Ancelot… - vincenzocoppol5 : @GallettaClaudio @PietroLazze Anche con Ancelotti quando allenava il Napoli o sbaglio - vincenzocoppol5 : @PietroLazze Anche con Ancelotti quando allenava il Napoli c’era stato lo stesso problema non è che il problema è il Napoli - vtdm90 : RT @SIX_JLeno: @ztwx21 @DucaAndrea85 I contiani non paragonano inzaghi a conte perchè sono mondi diversi, conte lo paragoni a klop,ancelott… - SIX_JLeno : @ztwx21 @DucaAndrea85 I contiani non paragonano inzaghi a conte perchè sono mondi diversi, conte lo paragoni a klop… -