Premier League, giornata 4: Arsenal ancora in vetta (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Arsenal mantiene la vetta solitaria della classifica, Manchester City e Tottenham tengono il passo. Un altro successo del redivivo Manchester United, prima affermazione stagionale per Liverpool e West Ham. Di seguito l’analisi della giornata 4 di Premier League. Premier League – giornata 4: Arsenal-Fulham 2-1, Man. City-Crystal Palace 4-2, Nottingham Forest-Tottenham 0-2, Brighton-Leeds 1-0 Soffre, va sotto nel punteggio ma alla fine vince ancora l’Arsenal restando in cima alla graduatoria. Nel derby di Londra contro il Fulham, i Gunners passano in svantaggio in virtù della centesima rete in maglia Cottagers di Mitrovic ma poi rimontano grazie al solito Odegaard e al gol nel finale di Gabriel che ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 29 agosto 2022) L’mantiene lasolitaria della classifica, Manchester City e Tottenham tengono il passo. Un altro successo del redivivo Manchester United, prima affermazione stagionale per Liverpool e West Ham. Di seguito l’analisi della4 di4:-Fulham 2-1, Man. City-Crystal Palace 4-2, Nottingham Forest-Tottenham 0-2, Brighton-Leeds 1-0 Soffre, va sotto nel punteggio ma alla fine vincel’restando in cima alla graduatoria. Nel derby di Londra contro il Fulham, i Gunners passano in svantaggio in virtù della centesima rete in maglia Cottagers di Mitrovic ma poi rimontano grazie al solito Odegaard e al gol nel finale di Gabriel che ...

